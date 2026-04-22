Senigallia lite in strada nella notte | arrestato 41enne con 5 grammi di cocaina e tre coltelli da lancio

Nella notte a Senigallia, una lite in strada ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. Durante l’arresto di un uomo di 41 anni, sono stati trovati 5 grammi di cocaina nascosti in un pacchetto di sigarette e tre coltelli da lancio nel borsone di una bicicletta elettrica. La vicenda si è conclusa con l’arresto dell’individuo coinvolto.

Una violenta lite notturna in strada a Senigallia ha portato all'arresto di uomo di 41 anni, trovato con 5 grammi di cocaina nascosta in un pacchetto di sigarette e tre coltelli da lancio nel borsone della bici elettrica.🔗 Leggi su Fanpage.it

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