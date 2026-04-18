Nella giornata di mercoledì, due operazioni della polizia hanno portato all’arresto di tre persone coinvolte in attività di spaccio di cocaina. La prima azione si è svolta alle 10, quando gli agenti dell’Investigation del commissariato Quarto Oggiaro hanno monitorato un uomo di 33 anni entrare in un appartamento in via Lopez. Un intervento che si è concluso con l’arresto del soggetto, ritenuto coinvolto nel traffico di droga.

Due blitz antidroga per tre arresti. Partiamo da quello andato in scena alle 10 di mercoledì, quando gli agenti dell’Investigativa del commissariato Quarto Oggiaro hanno visto un trentatreenne entrare in un appartamento in via Lopez. Poco dopo, un uomo di 53 anni è uscito dallo stesso stabile con uno zaino, insospettendo i poliziotti che lo hanno fermato: all’interno della borsa, sono stati trovati 286 grammi di cocaina suddivisi in dosi, due bilancini di precisione, una macchina per il sottovuoto, materiale per il confezionamento e sostanza da taglio. La perquisizione dell’appartamento, in uso al più anziano, ha portato al sequestro di altri 77 grammi di cocaina, un cellulare, 105 euro e un quaderno con la contabilità dello spaccio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Blitz tra Quarto Oggiaro e Lambrate. In manette tre spacciatori di cocaina

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