L’Italia si salva solo in un modo | aumentando le spese per la difesa L’opinione di Sisci
L’Italia ha deciso di aumentare le spese per la difesa come unica soluzione possibile, secondo l'opinione di un analista. La dichiarazione è stata fatta in un contesto di tono irritante e gratuito, pensato per attirare l’attenzione dei votanti e dei contribuenti statunitensi.
Il tono era irritante e gratuito, tarato per solleticare i votanti e contribuenti della grande pancia americana. Ma il tono non deve nascondere la sostanza. Il segretario della guerra americano Pete Hegseth al dialogo Shangri-la del 29-30 maggio a Singapore si è scagliato contro “gli scrocconi che abusano della generosità dei contribuenti americani”. Il tono è da stadio, non da grande consesso internazionale, ma è del resto consono a tanta retorica politica nostrana calibrata per vincere una disputa al bar sport e non avanzare un ragionamento universitario. Il contenuto del messaggio però è profondamente vero. C’è un onere di responsabilità nella sicurezza internazionale che per troppo tempo è pesato in modo sproporzionato sull’America. 🔗 Leggi su Formiche.net
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