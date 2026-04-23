L’Italia si trova a dover affrontare la sfida di reperire fondi per il settore della difesa, considerata una priorità per la sua stessa sopravvivenza. Secondo un esperto, il deficit di bilancio attuale si attesta al 3,1%, rendendo difficile aumentare le risorse dedicate alla difesa. Questa situazione si configura come una questione critica, che richiede attenzione immediata per garantire la sicurezza nazionale.

Con grande umiltà e prudenza bisogna dire che il deficit di bilancio al 3,1% e quindi le difficoltà ad aumentare il bilancio della difesa sono questioni esistenziali in questo momento per l’Italia. Non possono essere messe in appendice a una conversazione politica. A nessuno, quasi nessuno, piace la guerra però la realtà è che è arrivata in Europa e in Italia. Non sta arrivando, o arriverà, è arrivata. Tutto è iniziato con l’attacco russo all’Ucraina nel febbraio del ’22. L’attacco può essere stato giustificato, l’Ucraina forse ha provocato. Di certo la Russia ha attaccato e dato inizio a un massacro che non si vedeva in Europa dalla Prima guerra mondiale.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’Italia deve trovare fondi per la difesa, ne va la sua stessa sopravvivenza. Scrive Sisci

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