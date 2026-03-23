Micai evita un passivo anche più pesante Si salva solo Girma difesa da film horror

MICAI 6,5. Franzoni lo impallina da distanza ravvicinata, poi salva la Reggiana narcotizzata di inizio incontro con due miracoli sullo stesso Franzoni e su Tiritiello. Raccoglie tre palloni dal fondo della rete da assoluto incolpevole. PAPETTI 5. In grande difficoltà sul gioco aereo come tutta la difesa. Non riesce a supportare la manovra e resta spesso travolto dalle avanzate dei giocatori di casa. QUARANTA 5. Stoppa con tempismo da ultimo uomo una galoppata di Cuppone a match ancora aperto. Il meno traballante della retroguardia, nonostante le palle alte siano quasi sempre proprietà dei liguri, poi resta immobile sulla rete del definitivo 3-0. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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