Vingegaard mantiene la maglia rosa dopo la quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2026. Pellizzari entra nella top-5 generale, mentre Piganzoli avanza posizioni in classifica. La tappa ha visto arrivi in quota e variazioni significative nella classifica generale. Nessun cambio di leadership tra i primi, ma diversi ciclisti hanno migliorato le proprie posizioni. La corsa prosegue con il gruppo ancora compatto, con i favoriti che si preparano alle prossime tappe.

La quattordicesima tappa ha sconquassato il Giro d’Italia 2026: dopo gli arrivi in quota al Blockhaus e a Corno alle Scale, a cui ha fatto seguito la cronometro individuale di martedì, sono state le montagne della Valle d’Aosta a mettere a dura prova i corridori e a ridisegnare la classifica generale. Tutto si è deciso sull’ascesa conclusiva che conduceva al traguardo di Pila (ben 16,8 km al 7% di pendenza media), dopo aver scalato Saint-Barthélemy, Doues, Lin Noir e Verrogne. Il Team Visma Lease a Bike ha operato un ritmo sostenuto per il proprio capitano Jonas Vingegaard, che ha rotto gli indugi quando mancavano 4,6 chilometri al traguardo: solida progressione diabolica del danese e avversari al gancio nel tratto più duro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Giro d’Italia 2026, quattordicesima tappa: Vingegaard in maglia rosa, Pellizzari vede la top-5, Piganzoli risale

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