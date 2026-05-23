Nella quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2026, il leader della classifica generale è passato in maglia rosa. Risale in classifica un ciclista che aveva perso terreno nelle tappe precedenti, mentre un altro si è avvicinato al podio. Un corridore italiano è riuscito a entrare nella top 10 della classifica generale. La tappa ha provocato variazioni significative nelle posizioni dei principali favoriti, con alcuni atleti che hanno guadagnato terreno e altri che hanno perso posizioni.

La quattordicesima tappa ha sconquassato il Giro d’Italia 2026: dopo gli arrivi in quota al Blockhaus e a Corno alle Scale, a cui ha fatto seguito la cronometro individuale di martedì, sono state le montagne della Valle d’Aosta a mettere a dura prova i corridori e a ridisegnare la classifica generale. Tutto si è deciso sull’ascesa conclusiva che conduceva al traguardo di Pila (ben 16,8 km al 7% di pendenza media), dopo aver scalato Saint-Barthélemy, Doues, Lin Noir e Verrogne. Il Team Visma Lease a Bike ha operato un ritmo sostenuto per il proprio capitano Jonas Vingegaard, che ha rotto gli indugi quando mancavano 4,6 chilometri al traguardo: solida progressione diabolica del danese e avversari al gancio nel tratto più duro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Giro d’Italia 2026: Vingegaard in maglia rosa, risale Pellizzari, Piganzoli in top10!

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