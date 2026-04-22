Donnarumma si mette a disposizione | l’Italia di Baldini riparte da lui e dai ragazzi dell’Under 21

Il portiere, già protagonista in passato con la nazionale maggiore e l’Under 21, ha contattato il commissario tecnico per confermare la propria disponibilità. La formazione azzurra di giugno si affiderà a lui e ai giovani emergenti della squadra Under 21. La comunicazione tra il giocatore e il tecnico è avvenuta tramite una chiamata diretta, con il portiere che ha espresso la volontà di essere presente.

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