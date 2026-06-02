L’Italia del biathlon si prepara per la stagione 2026-27, con tre atleti inseriti nella ‘Squadra Elite’. Torna la divisione tra Squadra A e B, mentre l’obiettivo principale rimangono i Mondiali di Otepää in Estonia. Oltre alle competizioni di Coppa del Mondo, la squadra si concentra su questa gara internazionale prevista per il prossimo inverno. La pianificazione include anche la selezione degli atleti e la preparazione tecnica in vista delle sfide principali.

L’ Italia del biathlon si appresta a ripartire in vista dell’inverno 2026-27. Oltre alla Coppa del Mondo, l’obiettivo primario saranno i Mondiali di Otepää (Estonia). Sarà una stagione particolare, poiché sarà la prima in assoluto dopo il ritiro di Dorothea Wierer, ossia colei che ha saputo innalzare la popolarità della disciplina nel nostro Paese, sia grazie ai suoi risultati, sia grazie al suo innegabile carisma. Cionondimeno, il movimento azzurro ha le spalle tanto larghe e solide quanto i poderosi deltoidi della sudtirolese, il cui addio potrà essere ammortizzato senza particolari scompensi. D’altronde, Lisa Vittozzi prosegue la sua attività agonistica sapendo di non avere più nulla da dimostrare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’Italia del biathlon per il 2026-27. Tre atleti in ‘Squadra Elite’, torna la divisione fra Squadra A e B

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