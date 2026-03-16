L’Italia si avvicina a ottenere il massimo contingente di atleti, sia uomini che donne, per la stagione di biathlon 2026-27. La decisione è ormai quasi definitiva e riguarda le partecipazioni in Coppa del Mondo, con l’obiettivo di rafforzare la presenza nel prestigioso circuito internazionale. La squadra italiana si prepara a confermare il proprio ruolo di rilievo nel panorama mondiale della disciplina.

L’ Italia avrà (quasi) certamente il massimo contingente sia maschile che femminile nella Coppa del Mondo di biathlon 2026-27. La tappa di Otepää, snodo cruciale nella classifica per nazioni, ha sorriso al movimento azzurro, nonostante le (abituali) difficoltà nelle staffette rispetto alle avversarie dirette. Tuttavia, i risultati complessivi sono stati positivi. Nel settore femminile è stata di fatto conseguita la certezza matematica dei sei pettorali per la prossima stagione. L’Italia è quarta con ben 412 punti di vantaggio sulla Finlandia, sesta in classifica. Di fatto, sarà sufficiente che tre atlete passino sul traguardo della sprint di Holmenkollen per certificare il conseguimento della quota piena. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Biathlon, per l’Italia ‘Mission (almost) Accomplished’. Massimo contingente per il 2026-27 ormai acquisito

Articoli correlati

Biathlon, l’Italia ‘blinda’ il contingente massimo per il 2026-2027. Kontiolahti tappa favorevole agli azzurriLa scorsa settimana era stato anticipato il tema della rincorsa dell’Italia del biathlon alla quota massima di 6 pettorali nelle gare di Coppa del...

Biathlon, senza Giacomel e Wierer l’Italia si deve difendere nella Nations Cup, decisiva per i contingenti 2026-27L’Italia del biathlon affronterà il finale di stagione priva di due pezzi da novanta.

Siamo tutti impazziti per le pins di Milano Cortina 2026!

Una raccolta di contenuti su Biathlon per l'Italia 'Mission almost...

Temi più discussi: Decimo posto per l’Italia con la staffetta del biathlon per metà valdostana; Biathlon, l’Italia ‘blinda’ il contingente massimo per il 2026-2027. Kontiolahti tappa favorevole agli azzurri; Biathlon: l'Italia è in piena lotta per avere 6 posti in Coppa del Mondo nella prossima stagione; I momenti salienti di venerdì 13 marzo ai Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

LIVE Biathlon, Staffette miste Otepää 2026 in DIRETTA: vince la Svezia, USA e Svizzera sul podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE e anche la tappa di Coppa del Mondo dalla cittadina di Otepää, che ospiterà i ... oasport.it

Biathlon, Otepää: Italia punta al podio nelle staffette misteOltre alla Single Mixed, l’Italia sarà impegnata anche nella staffetta mista tradizionale, disciplina in cui vanta una solida tradizione. La squadra azzurra arriva infatti dall’argento conquistato ai ... it.blastingnews.com

MILANO CORTINA | La valanga azzurra e il ritorno della Russia, i volti delle Paralimpiadi. Mazzel e Bertagnolli nove medaglie in due, l'Ucraina domina il biathlon #ANSA - facebook.com facebook

MILANO CORTINA | La valanga azzurra e il ritorno della Russia, i volti delle Paralimpiadi. Mazzel e Bertagnolli nove medaglie in due, l'Ucraina domina il biathlon #ANSA x.com