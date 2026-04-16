Domenica 19 aprile alle 15:00, il Milan di Massimiliano Allegri affronterà la trasferta contro il Verona. L’allenatore ha deciso di schierare la squadra con il modulo 3-5-2, tornando a questa formazione dopo un periodo. Sono tre i giocatori che rientrano in rosa rispetto alla partita precedente. La sfida si svolgerà allo stadio locale, con le squadre pronte a scendere in campo.

Domenica 19 aprile, alle ore 15:00, il Milan di Massimiliano Allegri sarà di scena allo stadio 'Bentegodi' per affrontare i padroni di casa dell'Hellas Verona di Paolo Sammarco. Una partita, valida per la 33esima giornata di Serie A, che il Diavolo non può permettersi di fallire dopo aver perso tre delle ultime quattro gare. Gli scaligeri, ultimi in classifica pari merito con il Pisa, venderanno cara la pelle per coltivare ancora qualche flebile chance di salvezza, ma Mike Maignan e compagni saranno chiamati ad un rilancio in grande stile. Il Milan di Allegri riprende oggi gli allenamenti a Milanello in vista della trasferta di Verona, dopo il mercoledì di riposo concesso dall'allenatore che, nelle sedute di lunedì e martedì, ha visto la giusta reazione e il giusto impegno da parte dei suoi ragazzi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Verona-Milan, Allegri torna all’antico: rossoneri con il 3-5-2. Tre rientri in squadra

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