L’Italia ha ottenuto tre qualificazioni ai quarti di finale a Roland Garros. Berrettini, Arnaldi e Cobolli hanno vinto i loro match sulla terra rossa parigina. Il derby tra Berrettini e Arnaldi garantirà almeno un semifinalista italiano. Cobolli affronterà Felix Auger-Aliassime, sperando di proseguire il percorso nel torneo. La giornata ha portato tre vittorie che rafforzano la presenza italiana nel torneo di doppio confronto.

Non ci sono Jannik Sinner, eliminato a sorpresa nei primi turni, né Lorenzo Musetti, l'altro uomo più atteso del tennis azzurro sulla terra battuta. Eppure l'Italia si ritrova con tre giocatori nei quarti di finale del Roland Garros. Una giornata che entra di diritto nella storia del tennis italiano quella andata in scena a Parigi, dove Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli hanno conquistato un posto tra i primi otto del torneo. Un risultato che certifica la profondità raggiunta dal movimento azzurro e che garantisce già la presenza di almeno un italiano in semifinale grazie al derby che metterà di fronte Berrettini e Arnaldi. 🔗 Leggi su Laverita.info

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© Laverita.info - L'Italia colora d'azzurro Parigi: tripletta ai quarti del Roland Garros

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