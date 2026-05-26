L’accuratezza delle risposte passa dal 55% all’85% e cresce l’utilizzo dell’AI direttamente da app. A un anno dal lancio di Sof-IA, l’assistente basato su intelligenza artificiale sviluppato da iDoctors, la prima piattaforma in Italia per la prenotazione online di visite specialistiche ed esami diagnostici, la piattaforma annuncia un importante aggiornamento della propria tecnologia proprietaria. La nuova versione di Sof-IA, infatti, introduce un deciso miglioramento delle performance e della qualità delle risposte offerte agli utenti, consolidando il ruolo dell’intelligenza artificiale nel semplificare l’accesso alla sanità digitale. I primi test effettuati sulla piattaforma mostrano un incremento della precisione delle risposte – intesa come capacità di fornire informazioni corrette ed esaustive – dal 55% all’85%. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Cresce l’utilizzo dell’AI per prenotare soprattutto ecografie ed esami diagnostici

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