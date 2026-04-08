Liste d’attesa troppi esami lumaca | visite oncologiche e tac in salita Cresce l’intramoenia

A Firenze si segnala un aumento delle liste di attesa per esami diagnostici e visite specialistiche, in particolare per le procedure di imaging e le visite oncologiche. Mentre i servizi di urgenza sembrano funzionare in modo più efficace, alcuni esami programmati risultano più lunghi e in peggioramento. Nel frattempo, cresce anche l’attività di intramoenia, con un incremento delle prestazioni svolte al di fuori del servizio pubblico.

Firenze, 8 aprile 2026 – Bene l’urgenza, malino e in peggioramento alcuni esami di diagnostica per immagini in regime differibile o programmato e alcune visite. Come quelle oncologiche. Che tradotto, in termini di liste d’attesa per l’Asl Centro e l’Aou di Careggi significa: le ricette mediche urgenti per visite o esami da eseguire in 72 ore vengono evase praticamente al 100%. E non è poco. Dove invece l’esame o la visita possono essere programmati in 120 giorni o, nei casi delle differibili in 15-30 giorni (visite) o 30-60 giorni (esami di diagnostica) le cose cominciano a scricchiolare. L’unico aiuto per i residenti nel territorio dell’Asl Centro? Mettere mano al portafogli e bussare al regime intramurario. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Liste d’attesa, troppi esami lumaca: visite oncologiche e tac in salita. Cresce l’intramoenia Medici e liste d’attesa: ‘Visite ed esami in intramoenia a carico del Ssn’Per chi deve eseguire una visita o un esame il muro delle liste d’attesa rischia di essere insuperabile. Sanita’: cambia validita’ prescrizioni visite ed esami Lazio, Rocca “miglioriamo liste attesa”Modifiche alle prescrizioni per visite ed esami in Lazio: validità differenziata a partire dal 1° febbraio 2026. Temi più discussi: Liste d’attesa, troppi esami lumaca: visite oncologiche e tac in salita. Cresce l’intramoenia; Bigon (PD) accende il tema sanità: Liste d’attesa troppo lunghe; Liste d'attesa in sanità: Un portale aperto ai cittadini per gli interventi; SSN, il dramma delle liste di attesa. Liste d’attesa, Giordano: in Liguria troppe prestazioni non accessibiliIn Liguria il problema non è solo il tempo d’attesa per avere una prestazione, ma la reale disponibilità. I dati parlano chiaro. A fronte di oltre 7 milioni e 173mila prestazioni prescritte, il siste ... ligurianotizie.it Sanità, liste d’attesa in Sardegna nel mirino dell’associazione Coscioni: Dati opachi e troppi ritardiSanità, liste d’attesa in Sardegna nel mirino dell'associazione Coscioni: Dati opachi e troppi ritardi - Cronaca - sardiniapost ... sardiniapost.it Iniziano a comparire i primi simboli e le prime liste per le elezioni amministrative 2026. Nel vostro Comune si vota - facebook.com facebook Il sistema della Lombardia per ridurre le liste d’attesa è quasi pronto dal 2009 x.com