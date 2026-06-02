L' isola informatizzata di via Carducci diventa un caso nella maggioranza | Toppetti attacca Croce replica
All’interno della maggioranza, la consigliera comunale di Forza Italia ha chiesto lo spostamento dell’isola informatizzata di via Carducci e ha annunciato un ordine del giorno in consiglio. La questione ha generato un dibattito tra Toppetti e un’altra rappresentante della stessa maggioranza, che ha replicato alle sue critiche. Nonostante le divergenze, l’installazione dell’isola informatizzata procede.
Sull’isola informatizzata di via Carducci è scontro, ma all’interno della maggioranza: l’installazione va avanti con da una parte la consigliera comunale di Forza Italia Valeria Toppetti che, dopo aver sollevato il caso chiedendone lo spostamento, annuncia un ordine del giorno in consiglio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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