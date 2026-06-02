L' isola informatizzata di via Carducci diventa un caso nella maggioranza | Toppetti attacca Croce replica

Notizia in breve

All’interno della maggioranza, la consigliera comunale di Forza Italia ha chiesto lo spostamento dell’isola informatizzata di via Carducci e ha annunciato un ordine del giorno in consiglio. La questione ha generato un dibattito tra Toppetti e un’altra rappresentante della stessa maggioranza, che ha replicato alle sue critiche. Nonostante le divergenze, l’installazione dell’isola informatizzata procede.