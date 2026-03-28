Fiumicino scontro post-referendum | il Pd attacca la maggioranza replica del centrodestra

A Fiumicino, il dibattito politico si intensifica dopo il referendum, con il Partito Democratico che critica la maggioranza e il centrodestra che risponde alle accuse. La discussione si concentra sulle conseguenze del voto e sulle posizioni dei vari gruppi politici locali, mentre le dichiarazioni si susseguono tra le parti coinvolte. La tensione rimane alta, con scambi di battute tra rappresentanti dei diversi schieramenti.

Fiumicino, 28 marzo 2026 – Si accende il confronto politico a Fiumicino all’indomani del referendum. Da una parte il Gruppo Pd chiede alla maggioranza di “ ascoltare il segnale dei 59 seggi ”, dall’altra i gruppi di maggioranza respingono le accuse e invitano i democratici a non trasformare il voto referendario in un giudizio politico generale sull’amministrazione cittadina. “Invece di allontanare il risultato referendario quasi fosse un fastidio, consigliamo a questa maggioranza locale di mettere l’orecchio ben a terra e leggere i dati che hanno contraddistinto tutti i 59 seggi”, dichiarano i consiglieri comunali del Gruppo Pd di Fiumicino. I consiglieri dem puntano il dito anche contro l’attività amministrativa delle ultime settimane. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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