L'Iran ha programmato un ritiro in Messico e trasferte brevi negli Stati Uniti per partecipare al Mondiale. La FIFA ha stabilito soggiorni di 48 ore a Los Angeles e Seattle, in risposta alle richieste di limitare gli spostamenti del team. Donald Trump non voleva che la nazionale iraniana partecipasse, ma la FIFA ha comunque mediato per consentire le trasferte.

Il mare di Antalya ha dato pace e serenità ai giocatori, l’ambasciata messicana di Ankara i visti necessari per passare l’oceano e installarsi in territorio americano (anche se non negli Stati Uniti), i 3 gol al Gambia il morale necessario per affrontare il Mondiale più difficile nella storia dell’Iran. La squadra diretta da Amir Ghalenoei è atterrata in Turchia il 20 maggio scorso, decisa a prepararsi per una competizione la cui partecipazione è stata conquistata sul campo e messa in dubbio, e in pericolo, da una delle tre nazioni ospiti. "La nazionale iraniana è benvenuta alla Coppa del Mondo, ma io non credo davvero che per la propria vita e sicurezza da parte loro sia appropriato esserci". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - L'Iran si prepara al Mondiale: ritiro in Messico e trasferte lampo per dribblare Trump

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