Iran sposta il ritiro dei Mondiali 2026 in Arizona dopo il rifiuto delle autorità USA | si allenerà in Messico
La nazionale iraniana ha deciso di spostare la propria preparazione in Messico, dopo che le autorità statunitensi hanno rifiutato di ospitare le sessioni di allenamento. La squadra si allenerà ora a Tijuana, con il supporto del governo messicano. La decisione è stata presa in seguito alla mancata disponibilità degli Stati Uniti di accogliere il team in vista dei Mondiali 2026.
La nazionale iraniana cambia base di preparazione dopo il rifiuto degli Stati Uniti di ospitarla, trasferendosi a Tijuana grazie all’intervento del Messico. Una soluzione resa necessaria dalle tensioni politiche e pensata per garantire alla squadra una preparazione senza ostacoli logistici. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Turkiye, Saudi Arabia, Egypt & The Emerging Alliance Of Stability
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