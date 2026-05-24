L'Iran ha deciso di spostare la sede di preparazione per la Coppa del Mondo, lasciando l'Arizona negli Stati Uniti e trasferendosi in Messico. Attualmente, il team si trova ad Antalya, in Turchia. La modifica deriva dal conflitto in corso con gli Stati Uniti e riguarda esclusivamente la sede di allenamento e preparazione per la competizione mondiale.

Era diventato un tormentone: ma l'Iran ci andrà o no al Mondiale? E via di speculazioni, con chi pensava persino al ripescaggio dell'Italia (non si sa bene per quali meriti). Alla fine Team Melli, il soprannome della nazionale della Repubblica Islamica, ci sarà alla Coppa del Mondo. Ma la sede del ritiro non sarà negli Usa, bensì appena oltre il confine, a Tijuana, in Messico, pochi km da San Diego, e non più Tucson, in Arizona. Le parole di Mehdi Taj, presidente della Federcalcio iraniana, espresse il 13 maggio, avevano dissipato qualsiasi dubbio sulla loro presenza: "I giocatori della nazionale ai Mondiali rappresenteranno il popolo, i combattenti del paese, il leader Supremo Mojtaba Khamenei e il Paese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'Iran sposta la sede del ritiro mondiale. Niente Usa, dall'Arizona "sconfina" in Messico

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