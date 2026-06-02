Liquido infiammabile sull’auto e porte bloccate così sono stati bruciati vivi i braccianti pakistani – Il video

Da open.online 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I braccianti pakistani sono stati bruciati vivi dopo che hanno bloccato le portiere di un’auto, versato liquido infiammabile dal portellone e dato fuoco al veicolo. Le portiere sono state forzate dall’esterno prima dell’attacco. Un video mostra le fasi dell’aggressione, che si è conclusa con le persone intrappolate e incendiate all’interno del veicolo. Nessuna informazione su eventuali arresti o indagini.

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Prima bloccano le portiere dell’auto facendo forza dall’esterno, poi versano dal portellone posteriore un liquido infiammabile e infine danno fuoco al veicolo. È quanto emerge dalle drammatiche immagini registrate dalle telecamere del distributore di carburante di Amendolara (Cosenza), teatro dell’omicidio dei quattro braccianti pakistani.  Due fermi per i braccianti carbonizzati a Cosenza: «Li hanno bruciati vivi». Le due persone riprese nel video sono state sottoposte a fermo dalla Procura di Castrovillari al termine di un lungo interrogatorio svolto nella Questura di Cosenza, dove erano state trasferite dopo essere state fermate nella serata di ieri a Villapiana. 🔗 Leggi su Open.online

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