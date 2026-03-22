Dalle labbra in primo piano alle sopracciglia bold tutti i make-up trend da provare questa primavera 2026

Con l’arrivo della primavera 2026, le tendenze di make-up si fanno più audaci e variegate. Le labbra in primo piano si affiancano a sopracciglia bold, mentre i colori vivaci e i dettagli luminosi dominano il nuovo stile. Le giornate più lunghe e il clima più mite si riflettono nelle scelte di bellezza, che si adattano a un’atmosfera più fresca e spensierata.

Sta succedendo davvero: le giornate sembrano più lunghe, le temperature sono meno rigide ed i fiori iniziano ad accendere il verde tutt’attorno, inondando le strade con il loro dolce effluvio. Insomma, la primavera è effettivamente nell’aria, e questo significa solo una cosa. O forse un paio: di certo, però, ogni beauty addicted in preda all’euforia sta iniziando ad interrogarsi circa il come cambiare il proprio make-up nell’ottica della nuova stagione all’alba. Detto, fatto: la rassegna completa di tutte le nuove tendenze che d’ora in poi ci faranno perdere la testa è servita. Expensive Skin: per una luminosità extra, ma naturale. Oramai lo... 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Dalle labbra in primo piano alle sopracciglia bold, tutti i make-up trend da provare questa primavera 2026 Articoli correlati Dalla Milano Fashion Week arriva il rossetto nero, che renderà la primavera 2026 gotica. I prodotti da provare per labbra rockCome ogni anno accade all'albeggiare della primavera, la moda sta facendo il giro del mondo per anticiparci le tendenze che un giorno, uno non... Nude look all'orientale, labbra scarlatte, il ritorno del grunge. Dalle passerelle della Milano Fashion Week AI 2026/27, i make up da copiareModa, e non solo: sulle passerelle della Milano Fashion Week AI 2026/27 anche la bellezza è protagonista. Le notti bianche – Fëdor Dostoevskij | Audiolibro completo | Racconto romantico e psicologico Tutti gli aggiornamenti su Dalle labbra in primo piano alle... Argomenti discussi: La volta buona, Jenny Guardiano ammette: Ho rifatto le labbra per insicurezza; Netanyahu morto, il VIDEO mentre beve un caffè al bar creato con AI: dalla data del 2024 sul Pos al naso che cambia forma.