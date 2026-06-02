L'Inter si prepara al prossimo calciomercato, con particolare attenzione alle aree di esterni e mediana. Tuttavia, i limiti di bilancio costringono il club a valutare attentamente le risorse disponibili, soprattutto tra il sacrificio per il settore palestra e le scelte tra i giocatori Koné e Jones. La società deve decidere come allocare i fondi per migliorare la rosa senza superare i vincoli economici.

L’ Inter si appresta a vivere una sessione di calciomercato cruciale per ridisegnare le corsie esterne e la mediana, ma i vincoli di bilancio impongono riflessioni profonde sulle priorità del club. La necessità di arrivare a Marco Palestra è ormai diventata un mezzo obbligo per la dirigenza di viale della Liberazione, costretta a muoversi con decisione a causa del forte interesse del Real Madrid su Denzel Dumfries. Per evitare di farsi trovare impreparata e rischiare di rimanere a mani vuote, la dirigenza nerazzurra dovrà assecondare le pretese economiche dell’ Atalanta, che continua a fare muro valutando il cartellino del proprio gioiello non meno di 50 milioni di euro. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - L’Inter si interroga sul budget tra il sacrificio per Palestra e il bivio Koné-Jones

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