L’attaccante Mattia Mosconi ha esordito in Serie A con l’Inter, segnando un gol a San Siro. Il club ha deciso di blindarlo, garantendogli un futuro in nerazzurro. Mosconi, nato a Grosio, ha attirato l’attenzione dopo aver superato sacrifici in Valtellina. La partita ha visto il giovane protagonista, che ha contribuito alla vittoria della squadra.

di Lorenzo Vezzaro L’attaccante Mattia Mosconi brilla al debutto in Serie A e l’Inter lo blinda per il futuro dell’attacco nerazzurro. Il finale di stagione dell’ Inter ha regalato una splendida certezza per il futuro: il talento purissimo di Mattia Mosconi. Dopo aver bagnato l’esordio assoluto in Serie A sul campo della Lazio, l’attaccante classe 2007 ha calcato per la prima volta il prato di San Siro nella sfida successiva contro l’Hellas Verona, stupendo i tifosi nerazzurri per personalità e doti fisiche. Un doppio spezzone di gara che rappresenta il coronamento di una scalata inarrestabile per il diciannovenne originario della Valtellina. Un “torello” alla Lautaro Martinez: le caratteristiche di Mattia Mosconi. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - L’Inter si gode il talento di Mattia Mosconi: la favola del gioiello di Grosio che ha conquistato San Siro dopo i sacrifici in Valtellina

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