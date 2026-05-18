Chi è Mosconi l' ultimo gioiello dell' Inter che potrebbe portare a Milano Muharemovic

Mosconi, nato nel 2007, è cresciuto nel settore giovanile dell'Inter fin da quando aveva otto anni. Ha esordito in prima squadra durante una partita contro la Lazio all'Olimpico e, pochi giorni dopo, ha giocato il suo primo match a San Siro. Attualmente, si parla anche di un possibile trasferimento di Muharemovic, un altro giocatore che potrebbe arrivare a Milano. La sua presenza nel club ha attirato l'attenzione di molti appassionati e addetti ai lavori.

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La storia di Mattia Mosconi ricorda quella di Federico Dimarco, sperando un giorno di poterne presto emulare il percorso vincente: le giovanili fin dagli 8 anni, l'esordio in prima squadra, la prima volta a San Siro. Manca ancora il primo gol, ma ci mancherebbe, per un 2007 che è fresco di debutto in prima squadra. Il giovane attaccante si è visto per la prima volta all'Olimpico contro la Lazio nella sfida di campionato che ha preceduto la finale di Coppa Italia: 11' gli sono bastati per mettersi in mostra e sfiorare il clamoroso gol all'esordio. "Ero incredulo: non me l'aspettavo, dopo aver ricevuto le ultime indicazioni sono entrato in campo spensierato come un bambino che realizza il suo sogno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Chi è Mosconi, l'ultimo gioiello dell'Inter che potrebbe portare a Milano... Muharemovic ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Calciomercato Inter LIVE: Corona “spoilera” Muharemovic all’Inter, Solet guarda a Milanodi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il gioiello dell’Inter Miami che sta rivoluzionando la Mls: il Nu StadiumIl Nu Stadium segna l’ingresso di Inter Miami in una nuova dimensione: non solo uno stadio, ma un polo d’intrattenimento pensato per ridefinire gli... Pepo Darmian Stefan Acerbi Diouf Frattesi Mikhy Topalovic LH Pio Mosconi Nel 2T Alexiou x Ace Cocchi X LH Kamate x Diouf Spinacce x Pio Sucic x Topalovic #Inter #Verona #serieA x.com Inter-Verona, le pagelle - Sucic corre anche sulla passerella, menzione speciale per MosconiSOMMER 6,5 - Chiude la sua esperienza con l'Inter a San Siro con un po' di lavoro da fare: ottimo il riflesso, in controtempo, sul tocco ravvicinato di Lovric con cui tiene in equilibrio la partita al ... msn.com Chi è Mattia Mosconi, l'attaccante in campo per Lazio-Inter: ha segnato centinaia di reti con le giovaniliIn campo con l'Inter di Chivu anche il 19enne Mosconi, attualmente impegnato tra la Primavera nerazzurra e la seconda squadra di scena in Serie C. Da punta devastante è diventato ala in grado di mette ... msn.com