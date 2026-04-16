Palestra all’esame San Siro | l’Inter osserva il gioiello del Cagliari Affondo a giugno?

Domani, a San Siro, si disputerà la partita tra Inter e Cagliari, con quest’ultima che si presenta come avversaria della squadra milanese. L’Inter sta seguendo attentamente le prestazioni del Cagliari in vista della sessione di mercato di giugno. La squadra sarda è considerata un possibile obiettivo per i nerazzurri, che continuano a tenere sotto controllo le sue prestazioni.

di Alberto Petrosilli Palestra sarà di scena domani a San Siro con il suo Cagliari: l’Inter continua a monitorarlo in vista di giugno. Lo scenario. L’ Inter di Cristian Chivu, che prosegue la sua corsa verso lo scudetto con 75 punti, mette nel mirino uno dei talenti più cristallini del campionato. Domani sera a San Siro, l’osservato speciale sarà Marco Palestra, esterno classe 2005 in forza al Cagliari ma di proprietà dell’ Atalanta, considerato da molti la vera rivelazione della Serie A. Palestra all’esame San Siro: la situazione. Il giovane difensore, reduce da una stagione straordinaria sotto la guida di Pisacane, è stato uno dei pochi a salvarsi nella recente spedizione della Nazionale azzurra di Gennaro Gattuso, nonostante la delusione per la mancata qualificazione mondiale.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Palestra all’esame San Siro: l’Inter osserva il gioiello del Cagliari. Affondo a giugno? Notizie correlate Inter-Cagliari, sfida a San Siro: il Cagliari teme il “maledetto” MarchettiIl venerdì sera dello Stadio Giuseppe Meazza di San Siro vedrà protagonista l’anticipo della 33ª giornata di Serie A, dove il Cagliari affronterà... Palestra Juve, l’esterno asfalta la Fiorentina: assist e gol per il gioiello del Cagliari – FOTOMalen Juve, spunta il nome del centravanti olandese per l’attacco bianconero in estate. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: L’Inalpi Arena ma non solo: ecco le strutture torinesi in lizza per le Olimpiadi del Nord-Ovest; Inter-Cagliari tra campo e mercato. L'Unione Sarda: Venerdì occhi puntati su Palestra; Il portoghese punta San Siro per misurarsi con i migliori. Corsport: Jolly Cagliari, Zé Pedro in pole. Palestra all’esame San Siro, l’Inter osserva: prezzo e strategia. L’Atalanta per lui chiede…Marco Palestra all’esame San Siro: sarà l’osservato speciale di domani l’esterno classe 2005, l'Inter è pronta a fare sul serio ... fcinter1908.it Uva (UEFA): «Euro 2032 in Italia non è a rischio, si può fare anche senza Milano. San Siro non ha i ciriteri adeguati, l’unica possibilità è…» facebook #Riva, ass. Sport di Milano: "Nuovo #SanSiro, Milano sta facendo il suo. Opera privata, è una questione di volontà" x.com