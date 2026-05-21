Il calciatore Bisseck, attualmente sotto contratto con l’Inter, ha cambiato agente nelle ultime settimane. Nel frattempo, il Bayern Monaco ha mostrato interesse e potrebbe decidere di acquistarlo, considerandolo un potenziale sacrificato della propria difesa. L’Inter invece punta a rinforzare la propria linea difensiva e sta valutando anche altri profili, tra cui Muharemovic e Solet, per completare il reparto. La situazione del giocatore si sta evolvendo in un contesto di trattative tra diversi club.

L’Inter, che inizierà velocemente a prendere forma nelle prossime settimane, resterà ancora un abito di alta sartoria, ma sarà cucito sempre più sulla taglia di Cristian Chivu. La squadra non cambierà nel profondo, ma cambierà dappertutto, sempre secondo le indicazioni dell’allenatore dobletista: una rivoluzione romena, dolce e non traumatica, però pur sempre una rivoluzione. A partire dalla difesa, in cui ci sarà un via vai più caotico di quanto ci si sarebbe aspettato, e non solo perché due vecchi leoni dovrebbero giocare sabato l’ultima partita in nerazzurro: Francesco Acerbi ha segnato al Barça un gol biblico l’anno scorso, difficilmente si troverà in giro un soldato più serio e affidabile di Matteo Darmian. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bisseck, il Bayern in agguato: ora l'Inter punta sia Muharemovic sia Solet

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