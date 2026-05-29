Il Barcellona ha speso il budget disponibile per acquistare Gordon dal Newcastle, impedendo così il trasferimento di un difensore nerazzurro in Spagna. La trattativa tra le parti non è andata a buon fine, e il club catalano ha scelto di investire sul giocatore inglese. Non ci sono state comunicazioni ufficiali su eventuali alternative o altri movimenti di mercato riguardanti il difensore italiano. La finestra di mercato rimane aperta e altre operazioni sono ancora possibili.

La conferma è arrivata direttamente per bocca del presidente dell'Inter, Beppe Marotta: "Penso che i tifosi possano dormire sonni tranquilli su Bastoni. Noi per principio non siamo dei venditori. Se un giocatore va via, è perché anche lui ha espresso la volontà di andare via. Devo dire che nel caso di Alessandro assolutamente non è successo. È contento qui, quindi non abbiamo la necessità di doverlo cedere. Penso che starà ancora con noi.". Conclusa, quindi, la telenovela che ha a lungo accostato il nome del difensore nerazzurro al Barcellona, che proprio in queste ultime ore ha stanziato buona parte del proprio budget estivo per l'acquisto di Gordon dal Newcastle (80 milioni di euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bastoni, Muharemovic, Solet, Ndicka: il piano Inter per la difesa

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