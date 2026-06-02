L’Inter ridisegna la difesa | il piano di Marotta per Ndicka e la rivoluzione chiesta da Chivu

L’Inter ha avviato una revisione della difesa, puntando su Ndicka come obiettivo principale. La società sta lavorando per rafforzare il reparto, che potrebbe perdere diversi giocatori chiave. La strategia include anche la richiesta di una rivoluzione difensiva, come indicato dal consulente tecnico. La trattativa per il difensore francese è al centro delle attenzioni, mentre si cercano soluzioni per consolidare la retroguardia in vista della prossima stagione.

La ricostruzione della retroguardia dell’ Inter è ufficialmente cominciata e i vertici di viale della Liberazione hanno individuato le pedine fondamentali per puntellare un reparto che rischia di perdere diversi pezzi pregiati. L’addio già consumato di Acerbi, le forti incertezze sul rinnovo contrattuale di de Vrij e le sirene di mercato che spingono Bisseck verso i top club europei, tra cui spicca il Bayern Monaco, costringono la dirigenza a un intervento drastico. In questo scenario di profondo rinnovamento, come rivelato da un’indiscrezione della Gazzetta dello Sport, gli uomini di mercato nerazzurri hanno messo nel mirino Oumar Solet come primo tassello, ma le manovre non si fermano qui. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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