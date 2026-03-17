In Italia, il dibattito sull’intelligenza artificiale si concentra sulla collaborazione tra tecnologia e competenza umana. Paolo Bonetti, consulente nel settore, ricorda ai clienti che l’AI può svolgere molte funzioni, ma alla fine è l’essere umano a decidere se l’attività vale la pena di essere realizzata. La discussione riguarda la relazione tra automazione e intervento umano nel contesto lavorativo.

C’è una frase che Paolo Bonetti ripete spesso ai suoi clienti: «L’AI fa il lavoro. L’uomo decide se vale la pena farlo». Non è una boutade, ma la sintesi di anni passati a costruire qualcosa di concreto, lontano dalla retorica dei palchi tech e dalle profezie apocalittiche. Bonetti è un ingegnere gestionale milanese, fondatore di Hybrid Digital Consultancy, un ecosistema integrato di oltre 100 professionisti che lavora per brand come Cartier, Ferrari ed Esselunga. Insomma, un operatore che usa l’intelligenza artificiale ogni giorno e ne conosce molto bene limiti e potenzialità. Il manifesto della «Vibe Generation». Il progetto a cui Bonetti tiene forse di più si chiama «Vibe Generation». 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Intelligenza artificiale e competenza umana: la sfida italiana nell’era dell’«Ibridocene»

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