intelligenza artificiale e diritti umani

La Biblioteca Spadolini di Firenze ha ospitato un convegno promosso da EDHU, durante il quale è stato presentato il testo dell’EU EDHU Act. Si tratta di una proposta di nuovo quadro normativo europeo dedicato ai diritti umani nell’epoca dell’intelligenza artificiale. L’evento si è concentrato sulla definizione di regole e principi per tutelare i diritti fondamentali in relazione alle tecnologie digitali emergenti.

Firenze, 30 maggio 2026 – La Biblioteca Spadolini di Firenze ha ospitato il convegno promosso da EDHU – European Digital Humanism per la presentazione dell'EU EDHU Act, proposta di un nuovo framework europeo per i diritti nell'era dell'intelligenza artificiale. Titolo dell’incontro "Intelligenza artificiale e umanesimo digitale: verso una nuova architettura dei diritti in Europa", organizzato con il patrocinio della Fondazione I Medici F3 – Friends for Florence e del Movimento Repubblicani Europei. L'evento ha riunito esperti di diritto, innovazione tecnologica e governance digitale per discutere le sfide poste dall'intelligenza artificiale generativa e dagli agenti autonomi nell'attuale quadro normativo europeo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Intelligenza artificiale, lavoro ed etica: restare umani in un mondo digitale

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