Linguaggio rispetto e tolleranza | il progetto Civitas in piazza Italia nell' 80esimo della Repubblica

L’evento finale del progetto Civitas 2025-2026 si svolgerà in piazza Italia, inserito nelle iniziative ufficiali per l’ottantesimo anniversario della Repubblica. La prefetta ha invitato a partecipare, sottolineando l’importanza del rispetto e della tolleranza nel contesto delle celebrazioni. La giornata concluderà il percorso avviato dall’iniziativa, coinvolgendo la comunità in un momento di confronto pubblico.

Civitas propone quest'anno una giornata conclusiva davvero unica. "Accettando con onore e gioia l'invito della nostra prefetta di inserire l'evento finale del progetto Civitas 2025-2026 nel contesto delle iniziative ufficiali per l'ottantesimo anniversario della Repubblica, - fa sapere il. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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Argomenti più discussi: Rispetto e tolleranza riguardano tutti noi, ogni giorno. Paola Zannoni, Croce rossa di Belluno: Serve consapevolezza sull’importanza del diritto internazionale; URC, gli arbitri tuonano: Più rispetto verbale in campo, altrimenti tolleranza zero; A Locri presentata la mostra Chi ama le cose con il loro nome; Scicli – La Marcia dei Pacifici: i bambini protagonisti di un mondo a colori.

TOLLERANZA E RISPETTOLa tolleranza dovrebbe essere una fase transitoria. Deve portare al rispetto. Tolleranza è offendere.Sono ricorso anche in passato più volte alle Massime e riflessioni del grande poeta tedesco Goethe. avvenire.it