L' 80esimo anniversario della Repubblica | ecco il calendario degli eventi della giornata
La Comunità di Modigliana si appresta a commemorare l’80esimo anniversario della Festa della Repubblica Italiana con una serie di eventi programmati per la giornata. La celebrazione coinvolgerà diverse iniziative che si svolgeranno nel centro della città, coinvolgendo cittadini e istituzioni locali. La data segna un momento di riflessione sul passato e di partecipazione collettiva, con attività che si svolgeranno in diversi luoghi pubblici. Il calendario degli eventi è stato pubblicato e include momenti commemorativi e culturali.
La Comunità di Modigliana si prepara a celebrare la ricorrenza dell’80esimo anniversario della Festa della Repubblica Italiana. Per l'occasione, l'Amministrazione comunale ha predisposto un programma di appuntamenti istituzionali, musicali e culturali che si snoderanno lungo l'intera giornata di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Sullo stesso argomento
Torino celebra l’80esimo anniversario del voto alle donne: inaugurata la mostra "Le Madri della Repubblica Italiana"In occasione dell’80esimo anniversario del suffragio universale femminile in Italia, le sale dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del...
Festa della Liberazione: il calendario degli eventi a Rimini e in tutta la provinciaTutto il territorio riminese si prepara a celebrare l'81° anniversario della Liberazione d'Italia con un programma che prende avvio mercoledì 22...
L’iniziativa si inserisce nel programma della Settimana della legalità e, quest’anno, è realizzata in stretto collegamento con l'80esimo anniversario della Repubblica italiana facebook
A Gallarate le celebrazioni dal basso della RepubblicaUn gruppo di cittadini, con l'Associazione Mazziniana, ha organizzato momenti che partono già sabato 23 maggio, in vista della ricorrenza del 2 giugno ... varesenews.it
Benevento, torna la Festa della Repubblica: tappa anche a MontefalconeIn occasione dell'80esimo anniversario della nascita della Repubblica, la cerimonia celebrativa prenderà il via il prossimo 2 giugno a Benevento, a partire dalle 10 in piazza ... ilmattino.it