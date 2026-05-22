L' 80esimo anniversario della Repubblica | ecco il calendario degli eventi della giornata

La Comunità di Modigliana si appresta a commemorare l’80esimo anniversario della Festa della Repubblica Italiana con una serie di eventi programmati per la giornata. La celebrazione coinvolgerà diverse iniziative che si svolgeranno nel centro della città, coinvolgendo cittadini e istituzioni locali. La data segna un momento di riflessione sul passato e di partecipazione collettiva, con attività che si svolgeranno in diversi luoghi pubblici. Il calendario degli eventi è stato pubblicato e include momenti commemorativi e culturali.

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