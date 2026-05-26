La Repubblica in concerto | la Mondaino Youth Orchestra live per l' 80esimo anniversario della Repubblica
Domenica 31 maggio alle 18 in piazza Ganganelli a Santarcangelo di Romagna si svolgerà “La Repubblica in concerto”. L’evento celebrerà l’80° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana con un’esibizione della Mondaino Youth Orchestra. La manifestazione è organizzata per ricordare questa ricorrenza nazionale e coinvolge la comunità locale con un concerto dal vivo. L’iniziativa si svolge in una piazza pubblica, senza ulteriori dettagli sulla durata o altri interventi previsti.
Domenica 31 maggio, alle 18, in occasione dell’ottantesimo Anniversario della fondazione della Repubblica Italiana, si terrà in piazza Ganganelli a Santarcangelo di Romagna l’evento “La Repubblica in concerto”.Un concerto che vedrà come protagonista la Myo – Mondaino Youth Orchestra, formazione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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