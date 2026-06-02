L'inflazione in Italia è salita al 3,3% a maggio, rispetto al 3% di aprile. Nell’Eurozona, il tasso annuo è aumentato al 3,2% rispetto al mese precedente. La previsione indica che a maggio 2026 l’inflazione nella zona euro si attesterà al 3,2%.

L’inflazione annua nella zona euro dovrebbe attestarsi al 3,2% a maggio 2026, in aumento rispetto al 3% di aprile. Lo riporta l’Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione europea, in una stima flash. Fra le economie maggiori, l’inflazione in Italia dovrebbe attestarsi al 3,3%, in aumento rispetto al 2,8% di aprile. La stima per la Germania è di un tasso al 2,7%, (2,9% ad aprile), mentre la Francia dovrebbe far registrare un’inflazione al 2,8% (2,5% ad aprile) e la Spagna del 3,6% (3,5% ad aprile). Esaminando le principali componenti dell’inflazione in Eurozona, Eurostat prevede che l’energia registrerà il tasso annuo più elevato a maggio... 🔗 Leggi su Feedpress.me

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© Feedpress.me - L'inflazione torna a correre: in Italia si attesta al 3,3%, nell'Eurozona al 3,2%

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