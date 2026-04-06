Eurozona verso la recessione | guerra inflazione e immobilismo europeo spingono l’economia al limite mentre gli Stati Uniti tengono e l’Italia resta esposta

L’economia dell’eurozona si trova in difficoltà a causa di vari fattori, tra cui il conflitto in corso, l’inflazione alta e la mancanza di stimoli sufficienti. Le stime di crescita sono state riviste al ribasso da S&P, con una crescita dimezzata rispetto alle previsioni precedenti e un rischio di stagnazione. Mentre gli Stati Uniti mostrano segnali di tenuta, l’Italia rimane vulnerabile a causa dell’esposizione ai mercati internazionali e alle tensioni economiche.

Le nuove stime di S&P non lasciano spazio a interpretazioni indulgenti: l’Eurozona scivola verso la recessione tecnica, con una crescita ridotta allo 0,4%. Un numero che, isolato, potrebbe sembrare ancora accettabile. Ma che, nel contesto attuale, suona come una resa. Perché mentre l’Europa si contrae, gli Stati Uniti avanzano. Poco, forse, ma abbastanza per segnare una distanza. E le distanze, in economia, non sono mai neutre: diventano gerarchie. La guerra ha fatto il resto. O meglio, ha accelerato ciò che già esisteva. L’energia è tornata a essere il nervo scoperto del continente, il punto in cui si concentrano tutte le fragilità europee: dipendenza, costi, vulnerabilità strategica. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Eurozona verso la recessione: guerra, inflazione e immobilismo europeo spingono l’economia al limite mentre gli Stati Uniti tengono e l’Italia resta esposta Economia, lo scenario da incubo della guerra lunga: per l’Italia shock inflazione e recessioneSe il conflitto in Iran dovesse protrarsi fino alla fine dell’anno, per l’economia italiana si profilerebbe uno scenario estremamente critico. La Svizzera sospende le esportazioni di armi verso gli Stati Uniti a causa della guerra con l’IranIl governo della Svizzera, in virtù del principio di neutralità, non concederà più alle aziende licenze per l’esportazione di armi verso gli Stati... Argomenti più discussi: L’UE è pronta a fare le barricate per evitare una nuova crisi migratoria dal Medio Oriente; Bollettino di un disastro. Consuntivo dei danni della guerra di Trump; L’Europa nel mirino della crisi del Golfo: a Cernobbio l’allarme di banchieri e manager; Le conseguenze economiche della guerra contro l’Iran. Enrico Letta: la frammentazione europea fa volare verso gli Stati Uniti 300 miliardi di risparmiL’ex presidente del Consiglio rilancia l’allarme sulla competitività: con 27 mercati diversi in settori chiave, l'Europa non può competere con i giganti globali e spinge i propri capitali oltreoceano ... milanofinanza.it Prosegue l’escalation della guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele. Donald Trump non ha ancora accettato la proposta di tregua di 45 giorni, mentre Teheran respinge il cessate il fuoco chiedendo una pace permanente. Nel frattempo, Israele ha lanciato una nu facebook Le recenti dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti d’America, in particolare riguardo alla minaccia di colpire infrastrutture vitali dell’Iran come centrali elettriche, ponti e pozzi petroliferi, rappresentano una chiara violazione delle norme riconosciute del diritt x.com