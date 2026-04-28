Chi ha paura dei fantasmi? Un tour spaventoso al castello medievale di Roccascalegna

Venerdì 15 maggio, al castello di Roccascalegna, si svolgerà un tour guidato organizzato dal gruppo Sirp nazionale. L’evento prevede la scoperta delle presenze che, secondo la leggenda, da secoli abitano la rocca medievale. I visitatori saranno accompagnati attraverso le sale e i percorsi della fortezza, con l’obiettivo di conoscere le storie e le testimonianze legate ai presunti spettri e alle presenze inquietanti che si dice abitino il castello.

Chi ha paura dei fantasmi? Venerdì 15 maggio, al castello di Roccascalegna, il gruppo Sirp nazionale guiderà i visitatori alla scoperta delle presenze che da secoli vivono nella rocca. Si può prenotare il proprio turno alle 21, alle 22 o alle 23.30. L'evento si svolgerà solo con presenza minima.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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