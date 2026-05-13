A Roccascalegna la prima nazionale di Ghost destination la serie girata nel castello medievale
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui
Le oscure presenze e i fantasmi che popolano il castello di Roccascalegna sono i protagonisti di "Ghost destination", serie che sarà disponibile da settembre su Prime Video, la cui prima puntata è stata girata proprio nella fortezza abruzzese. Sabato 16 maggio, dalle 18.30, sono in programma la.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.
Notizie correlate
Torna la Pasquetta ai piedi del castello medievale di Roccascalegnall 6 aprile 2026 torna il tradizionale grande evento della Pasquetta a Roccascalegna.
Chi ha paura dei fantasmi? Un tour "spaventoso" al castello medievale di RoccascalegnaChi ha paura dei fantasmi? Venerdì 15 maggio, al castello di Roccascalegna, il gruppo Sirp nazionale guiderà i visitatori alla scoperta delle...