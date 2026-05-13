A Roccascalegna la prima nazionale di Ghost destination la serie girata nel castello medievale

Da chietitoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le oscure presenze e i fantasmi che popolano il castello di Roccascalegna sono i protagonisti di "Ghost destination", serie che sarà disponibile da settembre su Prime Video, la cui prima puntata è stata girata proprio nella fortezza abruzzese.  Sabato 16 maggio, dalle 18.30, sono in programma la.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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