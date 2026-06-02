Le sorelle più grandi, tutte minorenni, si occupavano della piccola di due anni, che è morta. Le ragazze sono state insultate e picchiate, mentre si prendevano cura della sorella più piccola. La polizia ha arrestato un uomo di 42 anni, coinvolto nell'inchiesta.

Genova, 2 giugno 2026 - Tra le carte dell'inchiesta che ha portato in carcere Emanuel Iannuzzi, 42 anni e Emanuela Aiello, 44 anni per i maltrattamenti che hanno portato alla morte della piccola Beatrice, 2 anni, emerge con forza la figura delle due sorelline di 7 e 9 anni, bambine che sono state sostanzialmente abbandonate dalla madre sia come figlie che, soprattutto la più grande, come responsabile della piccola Bea. "Bambine adultizzate", scrivono gli assistenti sociali nella relazione inclusa nel fascicolo del pm che nonostante la giovanissima età accudivano Beatrice, pulivano casa, andavano a scuola con buon profitto. Eppure l'inferno che hanno passato emerge solo adesso che sono state allontanate da quella casa e non sono più soggiogate dalla madre e dal terrore che Iannuzzi incuteva loro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Beatrice.

© Quotidiano.net - L’inferno di Beatrice, morta a 2 anni, e delle sorelle ‘adultizzate’. Insultate e malmenate, erano loro a prendersi cura della più piccola

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

«Non vedremo Bea diventare grande». L'inferno delle sorelline: sole in casa, costrette a pulire

Notizie e thread social correlati

La piccola Beatrice picchiata e morta in casa, la sorellina di 9 anni racconta l’agonia. Il padre naturale: “Non sapevo nulla”Una bambina di pochi anni è stata trovata morta in casa dopo aver subito violenze.

Beatrice uccisa a 2 anni: i lividi, i capelli strappati, il video in cui fuma. L’orrore nel telefono e gli appelli delle sorelle: «Portatela in ospedale»Nel telefono di un uomo di 42 anni sono stati trovati foto e video che mostrano la piccola di due anni con lividi, capelli strappati e un video in...

Temi più discussi: L’inferno di Beatrice, costretta a fumare marijuana. Nessuno sospettava delle violenze; Bordighera, così le sorelline di Beatrice hanno incastrato la madre e il compagno: La sua testa cadeva. Gridava ma le dicevano di stare zitta; E se l’Inferno di Dante fosse stato creato da un asteroide?; Oggi è il 29 maggio: sapete che nella Chiesa di Dante si consigliava un elisir d’amore?.

L’inferno di Beatrice, costretta a fumare marijuana. Nessuno sospettava delle violenze x.com

Beatrice morta a 2 anni, l'inferno delle sorelline: sole in casa, costrette a pulire, coperte di bestemmie. Non la vedremo diventare grandeNon la vedremo da grande. È pensando a Beatrice che le due sorelline, di 8 e 9 anni, scoppiano a piangere davanti agli psicologi e ... msn.com

Il dramma di Beatrice, 'la madre aveva isolato le bambine'Emanuel Iannuzzi, arrestato per i maltrattamenti da cui è derivata la morte di Beatrice Aiello, di 2 anni, è stato trasferito dal carcere di Valle Armea a Sanremo a quello di Genova Pontedecimo dove a ... ansa.it

Speculazione su come potrebbero svolgersi gli eventi futuri di Limbus, basata sul layout generale della Divina Commedia reddit