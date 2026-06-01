Una bambina di pochi anni è stata trovata morta in casa dopo aver subito violenze. La sorellina di 9 anni ha raccontato l’agonia della piccola. Il padre naturale ha dichiarato di non essere a conoscenza dei fatti. Mercoledì 3 giugno si terranno gli interrogatori di convalida dell’arresto davanti al Gip di Imperia per due persone coinvolte.

Roma – Mercoledì 3 giugno si svolgeranno davanti al Gip di Imperia gli interrogatori di convalida dell’arresto di Emanuela Aiello ed Emanuel Iannuzzi. Entrambi sono indagati in concorso per la morte di Beatrice Rao, due anni. Il reato ipotizzato è maltrattamenti aggravati fino a causare la morte della vittima. Il reato prevede una pena da 12 a 24 anni, superiore rispetto all’omicidio preterintenzionale che aveva inizialmente contestato il pm, come ha spiegato il procuratore di Imperia Alberto Lari. La bambina è morta il 9 febbraio nella casa di Iannuzzi a Perinaldo, poi la madre ha raggiunto casa sua a Bordighera prima di chiamare il 112 e sostenere che la figlia non respirava più dopo essere caduta dalle scale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - La piccola Beatrice picchiata e morta in casa, la sorellina di 9 anni racconta l’agonia. Il padre naturale: “Non sapevo nulla”

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«Beatrice picchiata con i cavi elettrici, poi la doccia fredda mentre perdeva sangue»

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