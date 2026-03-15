Un giornalista di 48 anni è stato arrestato alla Stazione Termini di Roma per violenza sessuale su minori. La sua collega di 52 anni, insegnante e anche lei coinvolta, è stata fermata nella sua abitazione a Treviso. Durante le operazioni sono state trovate fotografie della figlia della donna, in alcune delle quali appare nuda. Le autorità stanno svolgendo le indagini per chiarire i dettagli del caso.

Un noto giornalista e una professoressa sono stati arrestati dai carabinieri alla Stazione Termini di Roma con l’accusa di violenza sessuale su minori e detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. Secondo gli inquirenti, i due si sarebbero scambiati video e foto di bambini “in pose sessualmente esplicite” e immagini che documenterebbero abusi anche su due nipotini. I due indagati, che intrattenevano una relazione amorosa, saranno interrogati la prossima settimana. Chi sono i due arrestati a Roma per abusi su minori Lo scambio di immagini e messaggi tra giornalista e prof Le indagini dei carabinieri e il sequestro di computer e dispositivi Chi sono i due arrestati a Roma per abusi su minori Le misure cautelari sono state eseguite dai carabinieri tra Roma e Treviso. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Giornalista e professoressa arrestati per violenza sessuale su minori, trovate foto della figlia di lei nuda

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