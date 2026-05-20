L' incidente sulla statale 115 con la morte degli sposini Procura dispone autopsia sul 24enne che guidava lo scooter
La Procura di Sciacca ha disposto un’autopsia sul giovane di 24 anni che guidava lo scooter coinvolto nell’incidente sulla statale 115, che ha causato la morte di una coppia di giovani sposi americani in viaggio di nozze in Sicilia. Si stanno svolgendo ulteriori accertamenti per chiarire le cause dell’incidente. Le autorità stanno lavorando per raccogliere tutti gli elementi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.
Nuovi accertamenti disposti dalla Procura di Sciacca sulla tragedia costata la vita a due giovani sposi americani in viaggio di nozze in Sicilia. I magistrati hanno infatti disposto l’autopsia sul corpo di Luke Allen Lionbarger, il ventiquattrenne del New Mexico morto giovedì scorso, assieme alla. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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