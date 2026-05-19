L' incidente sulla statale 115 con la morte degli sposini americani indagato per omicidio stradale il 50enne di Menfi

Il 14 maggio, lungo la statale 115 tra Sciacca e Ribera, si è verificato un incidente che ha causato la morte di due cittadini americani, sposini. La Procura di Sciacca ha iscritto nel registro degli indagati un uomo di 50 anni originario di Menfi, accusato di omicidio stradale. L’indagine si concentra sulla dinamica dell’incidente, avvenuto nei pressi del bivio per San. Nessuna altra informazione sui dettagli dell’incidente è stata resa nota al momento.

La Procura della Repubblica di Sciacca ha iscritto nel registro degli indagati, con l’accusa di omicidio stradale, il 50enne di Menfi coinvolto nel tragico incidente avvenuto lo scorso 14 maggio lungo la strada statale 115, nel tratto compreso tra Sciacca e Ribera, nei pressi del bivio per San. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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