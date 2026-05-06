Bolkestein la rivolta dei balneari | No alle aste quel bando non va

A Civitanova Marche, un rappresentante dei balneari esprime forte disappunto riguardo a un bando pubblico, definendolo insoddisfacente. La sua opinione si aggiunge alle proteste di altri operatori del settore, che contestano le modalità delle aste per le concessioni balneari. La posizione viene condivisa da diverse compagnie che chiedono modifiche al bando e si oppongono alle procedure di vendita previste. La questione sta attirando attenzione tra gli operatori locali e nazionali.

Civitanova Marche, 6 maggio 2026 – “Così come pensato, il bando tipo non ci soddisfa affatto”. È il pensiero di Stefano Battistelli, balneare civitanovese e referente nazionale del Movimento “Popolo produttivo”. Battistelli commenta la bozza del bando tipo sull’applicazione della direttiva Bolkestein. “Serve la mappatura completa delle coste”. “Anzitutto – dice –, non è rispettata la direttiva europea perché essa specifica che va applicata dove la risorsa spiaggia risulti scarsa. E questo è possibile soltanto realizzando una mappatura completa delle coste italiane, compresi laghi e fiumi. Soltanto così si possono decretare le percentuali di territorio e demanio marittimo ancora libere e quelle, invece, effettivamente sature.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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