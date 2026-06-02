Tre tennisti italiani sono arrivati ai quarti di finale di Roland Garros, una prima storica per il torneo. L'impresa di Arnaldi, la performance di Berrettini e la resistenza di Cobolli hanno portato tre azzurri a questa fase, anche senza la presenza di Sinner. Uno di loro si qualificherà per le semifinali. La giornata ha segnato un record per il tennis italiano nel torneo francese.

Il primo a scendere in campo è stato Cobolli, sulla carta il più accreditato al passaggio del turno. Vietato però abbassare la guardia, perché davanti c’è l’insidioso statunitense Zachary Svajda: dopo due set in pieno controllo, l’atleta romano subisce il cambio di passo dell’avversario, che gli strappa il terzo set e lo costringe al tie-break anche nel quarto. È il punto nodale del match, dieci minuti cruciali nella carriera di Cobolli che non si scompone, tirando fuori tecnica e tenacia: 6-2, 6-3, 6-7, 7-6, per continuare a sognare. Adesso lo aspetta il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 6 al mondo. A metà pomeriggio è la volta di Berrettini, scoppiato in lacrime di gioia già al turno successivo al termine di una partita complicatissima. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - L'impresa di Arnaldi, la forza di Berrettini, la tenacia di Cobolli: la giornata perfetta del tennis italiano al Roland Garros

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