L’imprenditoria femminile stabile nel Parmense | le imprese attive sono 8.225
A fine marzo 2026, ci sono 8.225 imprese femminili attive nel Parmense, con una diminuzione dello 0,1% rispetto a dicembre 2025. A livello nazionale, nello stesso periodo, il calo è stato dell’1,0%.
L’imprenditoria femminile nella provincia di Parma ha chiuso il primo trimestre del 2026 con un segnale leggermente negativo (-0,1% contro il -1,0% registrato a livello nazionale) rispetto al 31 dicembre 2025. La lieve variazione (10 imprese in meno) ha portato il totale delle imprese attive a. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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