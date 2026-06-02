L’imprenditoria femminile stabile nel Parmense | le imprese attive sono 8.225

Da parmatoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A fine marzo 2026, ci sono 8.225 imprese femminili attive nel Parmense, con una diminuzione dello 0,1% rispetto a dicembre 2025. A livello nazionale, nello stesso periodo, il calo è stato dell’1,0%.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’imprenditoria femminile nella provincia di Parma ha chiuso il primo trimestre del 2026 con un segnale leggermente negativo (-0,1% contro il -1,0% registrato a livello nazionale) rispetto al 31 dicembre 2025. La lieve variazione (10 imprese in meno) ha portato il totale delle imprese attive a. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Notizie e thread social correlati

A Parma imprese attive stabili nel primo trimestre 2026: in totale sono 38.550Nel primo trimestre del 2026, il numero di imprese attive a Parma si è mantenuto sostanzialmente invariato rispetto ai periodi precedenti,...

Monselicense, oltre 4.000 imprese attive nel settore terziarioNel territorio di Monselice, che comprende undici comuni, sono attive complessivamente 4.

parmense l imprenditoria femminile stabileL’imprenditoria femminile stabile nel Parmense: le imprese attive sono 8.225L’imprenditoria femminile nella provincia di Parma ha chiuso il primo trimestre del 2026 con un segnale leggermente negativo (-0,1% contro il -1,0% registrato a livello nazionale) rispetto al 31 ... parmatoday.it

Imprese femminili, Parma tiene: oltre 8.200 attività guidate da donneLa flessione è dello 0,1%, migliore del dato nazionale. Crescono le società di capitale, mentre i servizi alle imprese restano il settore con la maggiore presenza femminile ... parmatoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web