Monselicense oltre 4.000 imprese attive nel settore terziario
Nel territorio di Monselice, che comprende undici comuni, sono attive complessivamente 4.304 imprese nel settore dei servizi. Questo numero mostra una leggera diminuzione rispetto all’anno precedente. La maggior parte di queste attività riguarda servizi alle imprese e al pubblico, contribuendo in modo consistente all’economia locale. La presenza di un numero così elevato di imprese dimostra la vitalità del settore terziario nella zona.
Negli undici comuni del Monselicense sono attive 4.304 imprese del settore terziario, un dato in lieve calo rispetto al 2021. A fare il punto sulla situazione è stato l’incontro promosso dalla sezione territoriale di Confcommercio Padova, ospitato nella sala comunale della Loggetta, nel centro. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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