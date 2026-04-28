A Parma imprese attive stabili nel primo trimestre 2026 | in totale sono 38.550
Nel primo trimestre del 2026, il numero di imprese attive a Parma si è mantenuto sostanzialmente invariato rispetto ai periodi precedenti, attestandosi a circa 38.550 unità. La cifra rappresenta una stabilità rispetto ai trimestri precedenti, senza variazioni significative nel numero complessivo di attività economiche presenti nella città.
Il primo trimestre del 2026 ha fatto registrare una sostanziale stabilità delle imprese attive a Parma, attestate a 38.550 unità.Rispetto allo stesso periodo del 2025 si riscontra una flessione dello 0,1%; un risultato che evidenzia, nella nostra provincia, una condizione di maggior tenuta.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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