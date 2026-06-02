Ligue 1 | Il Monaco esonera Pocognoli mentre il Lille nomina Ancelotti

Il Monaco ha esonerato l'allenatore Sebastien Pocognoli dopo aver fallito la qualificazione alla Champions League. La decisione è stata comunicata poco fa, senza ulteriori dettagli ufficiali. Contestualmente, il Lille ha annunciato la nomina di Carlo Ancelotti come nuovo allenatore. Queste decisioni sono state rese note attraverso comunicati ufficiali delle rispettive società. Nessuna delle parti ha rilasciato dichiarazioni pubbliche al momento.

2026-06-02 00:02:00 Ecco quanto riportato poco fa: Il Monaco ha esonerato l’allenatore Sebastien Pocognoli dopo la mancata qualificazione alla Champions League. Pocognoli ha sostituito Adi Hutter nell’ottobre dello scorso anno dopo aver guidato l’Union Saint-Gilloise al titolo della Pro League belga nel 2024-25. Tuttavia, dopo essere uscito dalla Champions League negli spareggi, perdendo un doppio confronto contro i futuri vincitori del Paris Saint-Germain, il Monaco è riuscito a ottenere solo un settimo posto in Ligue 1, finendo a sei punti dal quarto posto, che si sarebbe assicurato un posto nel terzo turno preliminare della Champions League. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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