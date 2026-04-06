Dopo la pausa per le partite internazionali, la Ligue 1 riprende con il Psg che mantiene il vantaggio di quattro punti sulla concorrenza. La squadra di Monte Carlo ottiene un'altra vittoria, consolidando la sua posizione, mentre il Lille torna in zona Champions League. La lotta per le posizioni di vertice si fa sempre più accesa, con le squadre che cercano di rafforzare le proprie chance di qualificazione europea.

Monte Carlo (Principato di Monaco), 6 aprile 2026 - Si torna in campo dopo la pausa per le Nazionali e in Ligue 1 prova ad approfittarne la capolista Psg, in cerca del loro quinto titolo consecutivo il numero 12 nelle ultime 14 annate. I parigini vincono e allungano a +4 in classifica, approfittando del ko patito dal Lens. I sangue e oro cadono rovinosamente nella trasferta di Lille e vedono allontanarsi la capolista. I mastini del Nord invece tornano in zona Champions League, e lo fanno grazie al ko del Marsiglia, sconfitto nel big-match di questa giornata nel Principato da un Monaco al momento inarrestabile. I biancorossi ottengono la loro settima vittoria consecutiva e tornano a un solo punto dalle prime tre posizioni, una risalita impensabile dopo essere precipitati addirittura al decimo posto intorno a metà dicembre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ligue 1: il Psg allunga a +4, Monaco vince ancora, Lille di nuovo in zona Champions

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