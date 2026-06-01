Il Monaco ha annunciato ufficialmente la separazione dal tecnico belga Pocognoli. La società francese ha pubblicato un comunicato per confermare la fine del rapporto con l’allenatore. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle motivazioni o sui tempi di ricerca di un nuovo allenatore. La decisione arriva dopo una serie di risultati non soddisfacenti nella stagione in corso.

Monaco, adesso è ufficiale la separazione con il tecnico Pocognoli: il club francese annuncia l’addio con un comunicato. Pocognoli non sarà l’allenatore del Monaco nella prossima stagione. Il club francese ha ufficializzato la separazione dal tecnico belga, arrivata dopo meno di un anno di lavoro sulla panchina monegasca. Una decisione netta, che apre il nuovo casting per la guida tecnica in vista del prossimo ciclo sportivo. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo COMUNICATO – “ Fine della collaborazione con Sébastien Pocognoli. Il Monaco annuncia la fine della sua collaborazione con Sébastien Pocognoli al termine della stagione 2025-2026. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Adesso è ufficiale: il Monaco saluta Pocognoli, si chiude l’avventura del tecnico belga

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